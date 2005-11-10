Nel corso della lunga intervista concessa a SportMediaset, il centrocampista rossonero Yunus Musah ha parlato anche dei tanti ruoli svolti e delle novità introdotte da mister Ruben Amorim al Milan. Di seguito l'estratto con le sue specifiche dichiarazioni.

L'estratto di Musah

Se si sente il jolly del Milan: "Quest'anno un po' meno, perché ho giocato per tante partite nella stessa posizione senza cambiare tanti ruoli. Posso essere il jolly, ma finora ho giocato a centrocampo e sono potuto migliorare".

Sulla fiducia di Amorim: "Ha visto le mie partite del passato e già dall'inizio sapeva cosa chiedermi e cosa aspettarsi da me. È stato così fin da subito".

Sul ruolo di terzino sinistro svolto a Genova: "Questa domanda andrebbe fatta al mister. Bartesaghi ed Estupinan sono giocatori molto forti, ma Amorim quel giorno voleva un destro a sinistra".

Sul ruolo in cui si sente più forte: "A centrocampo, con la libertà di muovermi ovunque, così posso abbassarmi o prendere la palla e portarla in avanti".

Sullo scudetto: "È possibile, noi ci alleniamo e lottiamo ogni giorno per questo. Abbiamo tutti il sogno e l'ambizione di vincere lo scudetto. Lotteremo fino alla fine".

Sul Milan dell'anno scorso: "Il Milan di Allegri era una squadra molto solida e difficile da battere. L'arrivo di Amorim poi ha portato grande empatia tra squadra e tecnico, lui capisce bene di cosa abbiamo bisogno in determinati momenti. Amorim fa sì che tutti in squadra siano tranquilli".

Sulle arrabbiature di Amorim: "Dopo il Ferencvaros era arrabbiatissimo, come tutti. Quando abbiamo bisogno di questo, lui si arrabbia".