Iniesta annuncia: "Pronto a tornare da allenatore". Poi elogia Fabregas

Rivedremo Andres Iniesta nel mondo del calcio? Dalle sue parole il diretto interessato sembra non vederne l'ora e vuole farlo nelle vesti di tecnico. A un anno e mezzo dal suo ritiro dal calcio giocato, quello che evidentemente era già un allenatore in campo è pronto a rimettersi in gioco.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Marca infatti ha spiegato: "Se nella prossima intervista mi chiamerete 'mister'? Magari. Vediamo come si evolve tutto. Ma sì, riesco a immaginarmi allenatore perché è qualcosa che mi entusiasma e mi motiva molto, questa è la verità".

L'identikit della prossima squadra di Iniesta

Parole chiare insomma, così come sono chiare le idee su come vorrebbe la sua squadra: "Soprattutto, vorrei che fosse una squadra che rispecchi ciò che il suo allenatore vuole. Una squadra con un'anima, con sentimento, con la voglia di fare le cose bene e di migliorarsi. Da lì, nel calcio è tutto inventato. I sistemi di gioco sono inventati e il compito dell'allenatore è quello di cercare di far credere alla squadra ciò che dice, a ciò che vuole. Possesso, una squadra allegra, verticale, ma dipenderà da dove si trova la squadra, dai giocatori che ci sono e ci si deve adattare a ciò che si ha".

Iniesta cita Fabregas

Parlando degli allenatori che lo hanno ispirato, Iniesta spiega di non poter fare un solo nome, dato che ha tratto giovamento un po' da tutti i tecnici avuti. Gli vengono però fatti i nomi di Arteta, Guardiola, Xavi Hernández, Simeone, Xabi Alonso e Del Bosque fra gli allenatori odierni, pensando a come gli ex centrocampisti vedano il calcio in un altro modo.

E qui Iniesta aggiunge il nome della guida del Como: "C'è anche Cesc (Fabregas, n.d.r.), che sta andando molto bene. Forse, un centrocampista controlla sempre un po' tutto, hai il senso del gioco di essere consapevole dell'attacco, della difesa, di pensare un po' al generale più che all'individuo. Ci sono anche allenatori che non hanno mai giocato a calcio e sono fantastici. Ma sicuramente c'è una relazione in cui così tanti centrocampisti sono allenatori con una grande carriera.