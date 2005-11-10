Un passaggio intermedio al boom di algoritmi e programmi basati sull'intelligenza artificiale è quello che ha visto tante squadre tentare due strade diverse rispetto al consueto modo di fare mercato, quello classico degli storici direttori sportivi. Soprattutto negli scorsi anni, anche in Italia, si sono viste due strade per certi versi nuove: quella che voleva portare alla costruzione di un Instant Team e quella della ricerca esasperata dei parametri zero.

Gli instant team

In Europa ci hanno provato in tanti, dal Real Madrid al PSG. Ma a volte è capitato anche in Italia, con società che hanno provato la direzione dell'acquisto di campioni affermati, spesso in là con l'età, per vincere subito. Un esempio è la Juventus, prima con l'acquisto di CR7 (quando l'obiettivo dichiarato era la Champions League), poi con gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba. Il Milan del recente passato è un altro esempio, quando i rossoneri scelsero di portare in rossonero Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Caccia ai parametri zero

L'esempio recente e nella mente di molti è l'Inter degli anni scorsi, con Ausilio e Marotta che si portarono a casa a zero i vari Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Onana, e Zielinski. Anche qua, l'idea di base è intuitiva: spendere zero per i cartellini con la possibilità di dirottare l'intero budget sugli ingaggi (e sulle commissioni), diventando più attrattivi. In passato anche la Juventus di Paratici e Marotta aveva intrapreso questa strada, con Pogba, Emre Can, Khedira, Coman, Dani Alves e Llorente. E più di recente la Roma, con gli arrivi di Dybala, Matic, Ndicka, Aouar, Hermoso e Belotti.