Inter a oggi tra le prime 8 di Champions. E ora? Il calendario dei nerazzurri è tosto

Due giornate alla fine della League Phase di Champions League con l'Inter a un passo dalla qualificazione, almeno ai playoff. Allo stato attuale delle cose i nerazzurri sono ancora tra le migliori 8 nonostante le due sconfitte consecutive. Se la League Phase terminasse oggi la squadra di Cristian Chivu sarebbe agli ottavi di finale e sfiderebbe una fra Tottenham, Newcastle, PSV Eindhoven e Qarabag. Tutto ora dipende dalle prossime due partite, che non saranno per nulla facili.

Prossima sfida in casa contro l'Arsenal, che fin qui è ancora a punteggio pieno. L'anno scorso vinse la Beneamata per 1-0 grazie a un rigore di Hakan Calhanoglu ma la storia ci dice anche che iu gunners sono stati capaci di vincere a San Siro per 1-5.

si chiude al "Signal Iduna Park" col Borussia Dortmund che potrebbe essere ancora in corsa per entrare tra le migliori 8. I tedeschi sfideranno prima il Tottenham a Londra. Partita storicamente molto equilibrata con l'ultimo confronto che risale a novembre 2019: in quell'occasione vinsero i tedeschi per 3-2 contro la squadra allora allenata da Antonio Conte

20 gennaio, Inter - Arsenal

28 gennaio, Borussia Dortmund - Inter

Kairat-Olympiacos 0-1

73' Gelson Martins (O)

Bayern-Sporting 3-1

54' aut. Kimmich (S), 65' Gnabry (B), 69' Karl (B), 77' Tah (B)

Inter-Liverpool 0-1

88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1

26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1

21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0

26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3

5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0

68' Balogun (M)

Qarabag - Ajax 2-4

10' Duran (Q), 39' Dolberg (A), 47' Matheus Silva (Q), 79' e 90' Gloukh (A), 83' Gaei (A)

Villarreal - Copenaghen 2-3

2' Elyounoussi (C), 47' Comesana (V), 56' Oluwaseyi (V), 46' Achouri (C), 90' Cornelius (C)

Athletic - Paris Saint-Germain 0-0

Benfica - Napoli 2-0

20' Rios, 49' Barreiro

Brugge - Arsenal 0-3

25' e 47' Madueke, 56' Martinelli

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

18' e 51' Brandt (BD), 42' Aleesami (B/G), 75' Hauge (B/G)

Juventus - Pafos 2-0

67' McKennie, 73' David

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

13' aut. Bruno Guimaraes (B), 51' rig. Gordon (N), 74' Miley (N), 88' Grimaldo (B)

Real Madrid - Manchester City 1-2

28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)

CLASSIFICA



1. Arsenal 18

2. Bayern 15

3. PSG 13

4. Manchester City 13

5. Atalanta 13

6. Inter 12

7. Real Madrid 12

8. Atl. Madrid 12

9. Liverpool 12

10. Dortmund 11

11. Tottenham 11

12. Newcastle 10

13. Chelsea 10

14. Sporting 10

15. Barcellona 10

16. Marsiglia 9

17. Juventus 9

18. Galatasaray 9

19. Monaco 9

20. Leverkusen 9

21. PSV 8

22. Qarabag 7

23. Napoli 7

24. FC Copenhagen 7

25. Benfica 6

26. Pafos 6

27. Royale Union SG 6

28. Ath. Bilbao 5

29. Olympiakos 5

30. Francoforte 4

31. Club Brugge 4

32. Bodo/Glimt 3

33. Slavia Praga 3

34. Ajax 3

35. Villarreal 1

36. Kairat Almaty 1

MARCATORI

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)

5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)