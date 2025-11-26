AFC Champions League, l'Al Hilal è già agli ottavi: percorso netto finora per Inzaghi

L’Al-Hilal non sbaglia. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha superato con un netto 4-0 l’Al-Shorta (Iraq) nella sfida giocata ieri sera alla Kingdom Arena di Riyadh, valida per la quinta giornata della fase a gruppi della AFC Champions League. Un successo che vale la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con tre turni d'anticipo.

Protagonista assoluto Marcos Leonardo, autore di una doppietta al 45’ e al 72’. In mezzo, al 63’, è arrivata anche la firma di Sergej Savic, mentre João Cancelo ha chiuso il poker nei minuti di recupero. Una prova di forza che conferma la superiorità del club saudita in questa prima fase del torneo. Simone Inzaghi ha scelto un undici iniziale composto da Patouillet; Koulibaly, Akçiçek, Theo Hernández, Cancelo; Al-Malki, Kanno, Savic; Malcom, Kaio César e Marcos Leonardo. Nella ripresa, il tecnico italiano ha concesso minuti anche a Salem Al-Dawsari, Darwin Núñez, Nasser Al-Dawsari, Abdulkarim Darsi e Mohammed Al-Qahtani.

Con questa vittoria l’Al-Hilal sale a 15 punti in 5 partite, con 14 gol segnati e 5 subiti, consolidando il primato del gruppo Ovest. Restano ancora tre gare da disputare prima della fase a eliminazione diretta, ma la qualificazione è già blindata. Ora la squadra di Inzaghi volgerà lo sguardo alla coppa nazionale: il prossimo impegno sarà sabato 29 novembre contro l’Al-Fateh, valido per i quarti di finale della King’s Cup.