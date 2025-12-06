Orgoglio Verona: al 45' Atalanta sotto 2-0 al Bentegodi, decidono Belghali e Giovane
Segui qui la diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta su TuttoMercatoWeb
Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi. Il Verona si sta dimostrando tutt'altro che arreso alla propria classifica ed al pronostico sfavorevole: al 45' il punteggio dice 2-0 per i gialloblu sull'Atalanta. Decidono fino a qui le reti di Belghali e Giovane.
Montipò salva su Hien
L'Atalanta prova a imporre il proprio ritmo, il Verona punta a colpire di rimessa. Il primo squillo arriva dopo 4 minuti: cross di Giovane, colpo di testa debole e centrale di Al-Musrati. L'Atalanta alza il baricentro, Hien svetta su corner trovando il salvataggio di Belghali quasi sulla linea. Montipò salva tutto al 17' su un altro colpo di testa di Hien: gran riflesso. Il Verona comunque c'è: Giovane tenta il sinistro a giro, controlla agevolmente Carnesecchi.
Belghali-Giovane, il Verona ne fa 2 in 8 minuti
Bergamaschi vicinissimi al vantaggio al 26': Lookman trova De Ketelaere al limite, sinistro deviato a fil di palo da Nelsson. Al 28' l'asse Mosquera-Belghali funziona ancora, come visto a Genova: l'attaccante difende un pallone in area e serve di tacco Belghali, che salta netto Djimsiti e scarica un sinistro imparabile sotto alla traversa. I gialloblu sembrano essersi scrollati l'ansia di dosso: al 36' arriva addirittura il raddoppio. Rimessa lunga di Frese, Krstovic rinvia male di testa, Giovane scarica un bolide (deviato da Hien) che supera Carnesecchi.