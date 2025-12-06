Il lampo nella nebbia di Giovane: il Verona raddoppia sull'Atalanta al 36'
Il Verona raddoppia sull'Atalanta al 36' con un bel gol di Giovane. Rimessa laterale lunga battuta da Frese, Krstovic rinvia male di testa, il brasiliano dal limite scarica un bolide che, deviato da Hien, supera Carnesecchi. La squadra di Zanetti nella nebbiosa serata del Bentegodi conduce ora per 2-0.
