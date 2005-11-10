Inter, Akanji e gli inizi in salita: "Non abbiamo iniziato male ma commesso errori e concesso gol"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato della sua situazione: "Fisicamente non mi sento stanco, ho potuto riposare un po' nell'ultima partita. Non è mai facile, il nostro obiettivo è sempre vincere, questa è la cosa più importante, anche in vista del match contro il Milan. Speriamo di riuscirci".

Perché partite sempre così male?

"Non è facile dare una motivazione, non è che abbiamo iniziato male, ma abbiamo commesso errori e concesso gol. Non possiamo permettercelo, soprattutto contro le grandi squadre, a volte te la cavi, soprattutto se l'avversario non riesce a concretizzare quello che crea. Sappiamo che contro il Milan non dovremo iniziare così, non possiamo regalare gol facili, devono darsi molto da fare per farlo".

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