Napoli, non solo Varela: occhio anche a Zoma. E per giugno resta l’ipotesi Cacciamani

Il Napoli continua il suo giro d’orizzonte in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo è quello di inserire un paio di elementi (uno a centrocampo e l’altro in attacco) ma anche quello eventualmente di cedere alcuni giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. Per quanto riguarda l’attacco tutto ruota sulla partenza di Lucca. La sua possibile uscita permetterebbe un’entrata in un settore che ha bisogno di aggiungere gol oltre a quelli garantiti da Hojlund. Varela in questo momento è il primo nome della lista, ma è chiaro che tutto dipenderà dalla richiesta del Monza, che ha sicuramente bisogno di lui per cercare di ottenere la salvezza. il Napoli sta pensando anche ad altre soluzioni. Una di queste è rappresentata da Mohamed Ali Zoma del Norimberga, classe 2003, molto forte sia a livello tecnico che sotto il profilo atletico.Sempre nel settore offensivo il club azzurro già da tempo valuta il potenziale addio di Lang.

Nell’ultima sessione nessuno si è presentato con un’offerta congrua, tra un paio di mesi la situazione potrebbe cambiare. Sull’olandese negli ultimi tempi si sono fatti vivi Ajax e Psv. Il Napoli a oggi punta ad una cessione a titolo definitivo. Se mai si dovesse realizzare questa ipotesi la società azzurra potrebbe pensare di fare un tentativo per Cacciamani, già cercato anche in estate. Il Torino lo valuta più di 40 milioni di euro ed al di là di questo è praticamente impossibile che si possa muovere a metà stagione. Per giugno però il discorso potrebbe essere diverso.