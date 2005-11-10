Salernitana, Vito Di Bari è il nuovo allenatore: accordo fino a giugno con opzione

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Salernitana, Vito Di Bari è il nuovo allenatore: accordo fino a giugno con opzioneUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:26Serie C
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30.10.2026 17:26Serie C
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L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig. Vito Di Bari e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Con lui entrano a far parte dello staff tecnico anche il prof. Giuseppe Ciciriello (preparatore atletico), Vittorio Botrugno (collaboratore tecnico) e Lorenzo Liso (match analyst).
L’U.S. Salernitana 1919 ringrazia il prof. Manuel De Maria per la professionalità dimostrata nel lavoro svolto al servizio della Salernitana e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale.
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