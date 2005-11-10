Inter, Akanji prima del derby: "Serve voglia di vincere. Fatica? Non sono stanco"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del derby: "Fisicamente non mi sento stanco, ho potuto riposare un po' nell'ultima partita. Non è mai facile, il nostro obiettivo è sempre vincere, questa è la cosa più importante, anche in vista del match contro il Milan. Speriamo di riuscirci".

Perché partite sempre così male?

"Non è facile dare una motivazione, non è che abbiamo iniziato male, ma abbiamo commesso errori e concesso gol. Non possiamo permettercelo, soprattutto contro le grandi squadre, a volte te la cavi, soprattutto se l'avversario non riesce a concretizzare quello che crea. Sappiamo che contro il Milan non dovremo iniziare così, non possiamo regalare gol facili, devono darsi molto da fare per farlo".

Si aspettava un gap così importante con il Milan?

"È ancora presto, ma certo sarebbe molto importante vincere questa partita, le squadre vicine a noi stanno facendo punti e rischiamo di avere difficoltà a restare attaccati. Per noi il derby è tra le partite più importanti, vogliamo fare 3 punti".

Domani dipenderà dall'Inter?

"Sì, certo, credo di sì. Penso che abbiamo giocato bene le ultime 2, ma non siamo stati decisi. Se giochiamo bene, dipenderà da noi".

Il Mondiale incide?

"Non si tratta solo di questo, bisogna pensare agli ultimi anni. Prima c'era il Mondiale per Club, prima ancora ci sono stati gli Europei, per fortuna il prossimo anno ci sarà una pausa normale. Quando si gioca così tanto, ricominciare subito è complicato, ne sei felice, magari hai fatto un buon Mondiale, vorresti riposarti, ma non c'è tempo. Il corpo risponde presente, la testa a volte meno, non è semplice, io ho 31 anni, dobbiamo pensare e giocare da squadra. Serve finire bene prima della sosta".

Cosa teme del Milan?

"Credo che lo scorso anno il Milan ha dimostrato di avere un blocco basso e ha giocato intelligentemente. Non dobbiamo concedere chance facili, tutti dobbiamo difendere e rendere loro le cose difficile. Quando abbiamo la palla dovremo sfruttare le transizioni".

Cosa sarà importante mettere in campo domani?

"La voglia di vincere, un derby si tratta anche tanto di questo, va dimostrato dal primo minuto, cercando di portare in campo non solo la fame, ma anche desiderio di trionfare. La mentalità è ciò che guida il nostro desiderio".