Mbangula show a Milano, Palladino: "Sensibile e timido, aveva bisogno di fiducia"

Il Bologna ha ancora negli occhi la roboante vittoria di San Siro sul campo del Milan, un 2-4 nel segno di Samuel Mbangula, autore di un'indimenticabile tripletta nella notte del suo esordio da titolare con la società rossoblù.

Le parole di Palladino su Mbangula

La scelta di Mbangula e il suo impatto da sogno sulla partita del Bologna a Milano sono stati alcuni dei temi sui quali si è soffermato Raffaele Palladino, allenatore degli emiliani, nella conferenza stampa pre-partita della gara di domani contro il Monza: "È un ragazzo sensibile e molto timido. Aveva bisogno di fiducia. Io lo avevo allenato poco perché tornato dalla Nazionale si è fatto male, ma mi è piaciuto il suo spirito di sacrificio e la sua ricettività in allenamento. Mi piace il suo spirito: sul primo gol che abbiamo fatto a Milano è stato lui stesso a recuperare la palla. Per alzare il livello abbiamo bisogno di questa mentalità da parte di tutti".

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