Serie B, 10ª giornata: Sampdoria-Virtus Entella visibile in modalità free su DAZN
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:31Serie B
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30.10.2026 19:31Serie B
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Come per ogni turno di campionato di Serie B, DAZN trasmetterà gratis e senza bisogno di registrazione una gara del torneo: per la 10ª giornata, che prenderà il via domani per concludersi poi domenica, la scelta è ricaduta su Sampdoria-Virtus Entella, che si giocherà domani pomeriggio con fischio di inizio fissato alle ore 19:30.
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