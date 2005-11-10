Spezia, si ferma Limonelli per un trauma distorsivo del ginocchio: già iniziato il percorso riabilitativo

Brutte notizie per lo Spezia, che ha avuto qualche strascico di troppo dalla partita di Coppa Italia vinta contro il Livorno: come infatti fa sapere il club, Carmelo Limonelli ha rimediato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, che lo porterà a stare per un po' fuori dal campo, anche se il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Di seguito, la nota del club:

"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici e la successiva consulenza specialistica ai quali è stato sottoposto il calciatore Carmelo Limonelli, uscito anzitempo dalla sfida contro il Livorno, hanno confermato il trauma distorsivo del ginocchio sinistro.

Il calciatore ha subito intrapreso il percorso riabilitativo del caso".