Pulisic rinnova a 5 milioni netti l'anno. In aiuto del Milan è arrivato il Decreto Crescita

Christian Pulisic rinnova con il Milan ed estende il proprio vincolo professionale per altri 5 anni, fino al 30 giugno 2031. La notizia è ufficiale da qualche ora e vede applicata un'idea che va avanti da diversi mesi in seno al Diavolo, che aveva il desiderio di blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi e incisivi e ci è riuscito. Anche grazie all'aiuto dato da una legge dello Stato italiano.

5 milioni netti, 6.4 lordi

Sì, perché Pulisic fa parte di quei giocatori arrivati con i benefici fiscali dati dal Decreto Crescita - abolito il 1° gennaio 2024 dal Governo Meloni ma ancora in vigore per quei professionisti che già ne beneficiavano - e che continuano a goderne ancora oggi, rispettando i requisiti richiesti. Non è l'unico, visto che solo nel Milan ce l'hanno anche Maignan, Tomori, Saelemaekers, Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah e Bondo e che in Serie A sono 84 a goderne. Ed è grazie al Decreto Crescita se - come fatto per Maignan - il Milan riesce senza troppi affanni a garantirgli 5 milioni di euro netti a stagione, che al lordo diventano 'solamente' 6,4.

Il comunicato ufficiale del Milan

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la società rossonera ha annunciato la firma sul rinnovo del proprio giocatore: "AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro".