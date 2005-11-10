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Milan, Moreira racconta: "Cristiano Ronaldo è di gran lunga il mio più grande idolo"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 19:08Serie A
30.10.2026 19:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista a DAZN, l'esterno del Milan Diego Moreira ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Lui è di gran lunga il mio più grande idolo - ha precisato il calciatore rossonero - siete sicuri di chiedermi il perché? È semplicemente il più grande, un'ispirazione nella vita, nel calcio, in tutto. Da quando avevo 5,6 anni… Per me è esistito solo lui, volevo essere come lui, volevo anche farmi i capelli come lui, non è stato possibile perché ne ho troppi, ma volevo solo seguire la sua strada perché è un'ispirazione, un modello, è il mio preferito, è il calcio. Gli direi grazie per quello che fa per il calcio, per avermi fatto credere in me stesso, per avermi mostrato perché gioco. Non ho parole, provo le stesse sensazioni di prima. Ha quasi 42 anni e continua a segnare, giocare, mantenersi in forma, sono felice di essere nato nel suo prime".

Kaka indossava la 22 del Milan come lei.
"Dico la verità, volevo il 7 quando sono arrivato, ho saputo che era disponibile, ma mi piace il 22. Penso stia molto bene sulla mia schiena, è un onore, tocca a me dimostrare che posso seguirlo, ha lasciato un'eredità".

Leggi l'intervista a Diego Moreira

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