Udinese, Runjaic fa il punto: "Bertola ok. Solet, Bayo, Gueye, Alaba e Zanoli non ci saranno"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato degli infortunati e dei recuperi in vista della Roma: "Solet, Bayo, Gueye, Alaba e Zanoli non ci saranno. Solet e Bayo hanno cominciato ad allenarsi, se tutto va bene cominceremo settimana prossima ad aumentare i carichi per avere almeno uno dei due per il Venezia. C'è ancora qualche ora per recuperare energia visti le tre gare in una settimana, in altri momenti avremmo concesso una gestione diversa a chi rientra dagli infortuni, ma sappiamo qual è la situazione quindi Davis e Zaniolo ci saranno. I giocatori scenderanno in campo con la giusta carica domani".

Bertola quindi ci sarà? Che Roma si aspetta?

"Bertola ci sarà, aveva finito le energie dopo una gara molto intensa. La Roma non ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, sono forti e sappiamo come lavora Gasperini. Le sue squadre giocano in profondità, sanno giocare uomo su uomo, sono una squadra completa, dalle grandi qualità. Dovremo cooperare gli uni con gli altri stando attenti palla tra i piedi, avremo meno possesso palla rispetto a Parma, ma abbiamo la nostra idea di gara e cercheremo di attuare il piano partita".

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