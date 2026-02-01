Inter, Bastoni riflette: "Scontri diretti? Guardando la classifica, queste gare sono decisive"

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta dai nerazzurri contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questo ennesimo successo che forza vi dà?

"Sempre bello venire qui, venivo in curva con gli amici con la Cremonese in C. Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, sappiamo quanto sia difficile andare in squadre che hanno bisogno di punti. Sono soddisfatto dell'atteggiamento che abbiamo avuto".

Nel finale si poteva gestire un po' meglio?

"Sicuramente sì, giochiamo tanto ed è normale che le energie non sono al 100%. Poi è entrato Djuric, conosciamo la sua capacità di testa, ha vinto tanti duelli aerei che ci hanno messo in difficoltà. Ma non è mai facile andare in trasferta, non concedere gol, sono soddisfatto".

La vittoria passa da queste partite o dagli scontri diretti?

"Se guardo la classifica diventa decisivo vincere queste partite che sembrano facili, ma che nascondono tante insidie. Grazie alle rotazioni del mister riusciamo sempre a mettere in campo grandi prestazioni. Chiaramente lo scontro diretto è quello che ci manca, ma penso che ci manchino pochi dettagli".