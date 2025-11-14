Tensione Portogallo: Bernardo Silva contro i tifosi, poi scintille con Joao Felix

I momenti successivi al fischio finale della partita Irlanda-Portogallo, terminata 2-0, sono stati tesi tra alcuni giocatori della Nazionale e un gruppo di tifosi portoghesi giunti a Dublino per assistere alla partita.

Non solo il rosso a Cristiano Ronaldo dunque a incendiare le polemiche del dopo gara, ma anche alcuni battibecchi fra dei giocatori della squadra di Roberto Martinez ed i propri tifosi.

Rúben Dias ha puntato alcuni tifosi del Portogallo con fare polemico. Subito dopo è arrivato Bernardo Silva, che con gesti plateali sembrava avercela con alcune persone sedute nelle prime file del settore ospiti. Il centrocampista del Manchester City è stato intercettato da Joao Felix. L'ex attaccante del Milan ha provato a frenarlo nel suo percorso verso il settore dei tifosi, ma Bernardo Silva non l'ha presa bene e lo ha respinto con forza.

Insomma, la penultima gara del Portogallo verso il Mondiale 2026 non è andata come i tifosi lusitani si aspettavano, con la qualificazione diretta che sarà in bilico fino alla fine e una squalifica per Cristiano Ronaldo in arrivo (rischia anche per l'inizio dell'eventuale Mondiale, qui i dettagli).

CLASSIFICA GRUPPO F

1. Portogallo 10 punti (+5 dr)

2. Ungheria 8 punti (+2 dr)

3. Irlanda 7 punti (+1 dr)

4. Armenia 3 punti