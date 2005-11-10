Inter, Bisseck scocciato: "Non è possibile prendere 4 gol in Champions, ti ammazza"

Yann Bisseck non avrebbe quasi voluto presentarsi nel post-partita per commentare la pesante sconfitta per 3-4 incassata contro il Club Brugge ieri sera, come evidentemente parso di fronte alle telecamere di Inter TV al termine della gara casalinga di Champions League. Il difensore centrale nerazzurro, tuttavia, ha rilasciato la propria intervista ai microfoni ufficiali per dichiarare: "Non è andata come volevamo, complimenti a loro ma dobbiamo migliorare".

Poche parole, tanta rabbia

Frustrazione e delusione cristallini sul volto del tedesco 25enne, che si è limitato ad aggiungere un aspetto importante: "Non è possibile prendere 4 gol in Champions, ti ammazza", la sottolineatura di Bisseck. "Se dobbiamo rifarci contro lo Shakthar? Sì", l'ultima aggiunta, con occhi serissimi e aria furibonda.

I fatti

D'altronde si tratta della seconda sconfitta consecutiva per l'Inter in Europa, dopo il Real Madrid al Bernabeu. Stavolta invece è toccato contro i belgi del Brugge, che non hanno avuto pietà sotto porta anche grazie alla tripletta di un Nicolò Tresoldi scatenato, oltre al poker calato all'84° minuto da Vermant che ha chiuso i giochi a San Siro.