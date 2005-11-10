Inter, Chivu: "Forse c'è meno fame rispetto all'anno scorso. Il cambio di modulo non ha funzionato"

La sconfitta per 3-1 contro il Milan apre diverse riflessioni in casa Inter, con Cristian Chivu che non nasconde la propria delusione per l'atteggiamento mostrato dai nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, il tecnico ha analizzato gli errori della squadra, soffermandosi sull'approccio iniziale e sulle difficoltà incontrate nel corso della partita. "Abbiamo avuto un approccio sbagliato. Nei primi minuti ci sono mancati l'intensità, l'attenzione e l'energia giuste; siamo stati troppo permissivi, concedendo troppo agli avversari".

Nonostante la partenza negativa, Chivu ha evidenziato anche la reazione dei suoi: "Abbiamo segnato il gol del 2-1 e abbiamo iniziato a giocare meglio, abbiamo messo più intensità ed energia in quello che facevamo. Abbiamo avuto l'occasione per il 2-2, ma è stata sventata da una grande parata di Maignan. Poco prima dell'intervallo abbiamo fatto un regalo agli avversari, permettendo loro di segnare il 3-1 su calcio di punizione".

Chivu sull'emergenza offensiva: "Bonny aveva la febbre, non avevo alternative"

Il tecnico ha poi svelato i problemi fisici che hanno condizionato la preparazione del derby, spiegando le ragioni delle scelte effettuate in attacco. "Alcuni giocatori non sono riusciti a dare il massimo a causa di un'influenza che ha colpito il nostro spogliatoio. Bonny ha avuto la febbre fino alle 16:30, ma si è comunque reso disponibile per andare in panchina ed eventualmente entrare in campo". Una situazione che ha coinvolto anche altri elementi della rosa: "Non avevo soluzioni in attacco. Pio non era al 100% della condizione, e lo stesso valeva per Bonny. Quest'ultimo ha dato la sua disponibilità solo all'ultimo momento, è arrivato con la mascherina perché temiamo ancora che il virus possa diffondersi". Chivu ha quindi spiegato la scelta di modificare l'assetto tattico: "Abbiamo dovuto modificare leggermente il sistema di gioco pensando che, con Diouf, Spence, Carlos Augusto e Thuram, avremmo potuto attaccare meglio la linea difensiva avversaria, ma non ha funzionato".

Chivu ammette: "Forse manca un po' di fame"

Al di là delle difficoltà di formazione, l'allenatore nerazzurro ha individuato soprattutto nell'atteggiamento mentale uno degli aspetti da correggere. "Non posso buttare via tutto, perché abbiamo fatto anche delle buone cose. Dobbiamo migliorare, questo è certo. C'è qualcosa che non funziona in questo momento. Non è una questione di giocare ogni tre giorni". Poi la riflessione più significativa: "Rispetto alla scorsa stagione, forse c'è un po' meno fame: dobbiamo migliorare nel nostro atteggiamento e nella nostra determinazione. Dobbiamo mettere più qualità in ogni cosa che facciamo". Infine, Chivu ha già rivolto l'attenzione alla prossima sfida di Champions League contro il Feyenoord: "C'è ancora molto lavoro da fare, ma andiamo avanti: tra tre giorni ci aspetta una partita importante a Rotterdam e, a fine settimana, giocheremo in casa l'ultima gara prima della sosta".