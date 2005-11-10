La sosta per le nazionali ha restituito diverse pedine a Cristian Chivu, nonostante gli infortuni rimediati da Bonny e Stankovic. L'Inter aveva chiuso il precedente ciclo di partite con due importanti vittorie contro Feyenoord e Como, riducendo però al minimo le rotazioni: appena un cambio di formazione tra le due gare, Bastoni al posto di Bisseck. Adesso il tecnico rumeno potrà nuovamente attingere a un ventaglio più ampio di soluzioni, anche per gestire le energie dei reduci dagli impegni internazionali.

Lautaro dalla panchina contro l'Atalanta

Come riportato dal Corriere dello Sport, i margini di manovra restano piuttosto limitati in attacco. Lautaro Martinez ha superato l'infortunio, ma non ha ancora un'autonomia sufficiente per disputare un'intera partita. A Bergamo dovrebbe dunque partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia composta da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Il capitano nerazzurro potrebbe invece tornare titolare in Champions League contro lo Stoccarda, per poi essere sostituito a gara in corso.

Pavard e Stones recuperati, cautela con Akanji

Carlos Augusto e Zielinski, rientrati ieri alla Pinetina, hanno svolto soltanto lavoro di scarico: il brasiliano deve smaltire le fatiche del lungo viaggio da Singapore, mentre il polacco convive con un fastidio al piede. Prudenza anche nella gestione di Akanji, reduce da un affaticamento muscolare ma senza lesioni. I recuperi di Benjamin Pavard e John Stones consentiranno a Chivu di effettuare delle rotazioni anche nel reparto arretrato, con il francese candidato a partire dall'inizio contro l'Atalanta.