Domenica sera a Bergamo, nella sfida contro l'Atalanta, tornerà sotto la lente d'ingrandimento Josep "Pepo" Martinez. Promosso titolare in estate quando la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu hanno scelto di dirottare il budget principale su altri ruoli, l'estremo difensore spagnolo fin qui non ha offerto garanzie granitiche. Oltre ad alcune incertezze pesanti in campionato contro Udinese e nel derby, a pesare sul suo bilancio sono soprattutto gli errori da matita blu commessi in Europa contro Real Madrid e Club Brugge: un quadro che lo costringe a vivere una sorta di esame continuo, con il vice Ivan Provedel pronto a insidiarlo dopo le buone risposte offerte a Venezia.

Le ultime indiscrezioni

Per meritarsi la conferma da numero uno anche nella stagione 2027-2028, Martinez sarà chiamato a disputare una seconda metà d'annata priva di sbavature, ma in Viale della Liberazione Giuseppe Marotta e Dario Baccin hanno già avviato le prime riflessioni strategiche. In vista di gennaio il profilo più caldo è quello di Alisson Becker, 34enne brasiliano del Liverpool e vecchia conoscenza del calcio italiano. Una soluzione che ricalcherebbe l'operazione Yann Sommer dell'estate 2023 per età ed esperienza internazionale, pur restando da verificare l'eventuale disponibilità del portiere a ridursi l'ingaggio da Premier League attorno ai 5 milioni di euro netti più bonus.

Le alternative

Sullo sfondo restano aperte anche piste alternative che spaziano dagli investimenti su portieri nel pieno della maturità, come Mile Svilar o lo stesso Marco Carnesecchi, fino a suggestioni legate agli scenari internazionali più clamorosi. È il caso di Gianluigi Donnarumma: sebbene l'ingaggio attuale da 12-13 milioni al Manchester City rappresenti oggi un ostacolo insormontabile, l'evoluzione delle note vicende giudiziarie del club inglese e il rischio di un'eventuale retrocessione potrebbero scatenare un effetto domino sul mercato estivo. Qualora l'estremo difensore della Nazionale dovesse finire sul mercato per evitare di scendere di categoria, l'Inter non si farebbe trovare impreparata.