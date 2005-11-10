L’Atalanta di questo inizio ciclo con Maurizio Sarri sta stentando. Per gioco e per risultati. Fino a questo momento la società ha sempre difeso e portato avanti la scelta estiva, ben consapevole del tempo e delle difficoltà che un cambiamento tale di filosofia si sarebbe portato dietro. Avanti con Sarri a prescindere dai risultati quindi, anche se alla fine sono sempre loro a dare i giudizi finali. Prima della sosta, pur senza brillare, la Dea ha trovato 3 punti importantissimi col Monza e ora alla ripresa c’è la sfida contro l’Inter.

Da una parte sono evidenti le difficoltà. Dall’altra l’occasione è ghiotta per provare dare continuità di punti e di entusiasmo: è chiaro che un successo contro l’Inter darebbe slancio a Krstovic e compagni anche per le prossime settimane. Per provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo, però, la Dea dovrà abbattere anche un blocco psicologico che si è formato negli ultimi anni prima con Gasperini e poi con Palladino. E ora Sarri ha l’occasione per provare ad invertire la rotta.

Quindici partite senza vittoria

In Serie A l’Inter è diventata una bestia nera per l’Atalanta. I bergamaschi infatti non ottengono un successo contro i campioni d’Italia in carica addirittura da 15 partite. Un periodo lunghissimo in cui sono arrivate 9 sconfitte, 6 pareggi e appunto nessuna vittoria. 6 punti raccolti su 45 disponibili. Evidente come al di là del divario tecnico esista una sorta di pressione psicologica che negli anni ha lasciato la Dea a bocca asciutta. Anche per questo, la sfida di domenica sera sembra avere un po’ più di peso rispetto al solito.