L’Inter lo seguiva con interesse già mesi fa, quando il dopo Sommer non era ancora certo che sarebbe stato affidato al Pepo Martinez. Il Milan lo ha trattato, nei mesi complessi in cui Mike Maignan sembrava avere poca voglia di rinnovare il suo contratto. E ora il nome di Robin Risser, portiere francese classe 2004, torna prepotentemente al centro delle cronache di calciomercato legate alla Serie A. E non solo.

Mezza Europa sul portiere del Lens

Dell’Inter abbiamo già detto, coi nerazzurri che sono tornati a pensare a lui. O meglio, non hanno mai smesso. In Italia ora c’è pure la Juventus che ha trovato in Vicario un numero uno affidabile ma che intanto vorrebbe muoversi anche per il futuro. E poi ci sono le solite big inglesi: il Manchester City lo ha inserito in cima alla lista da tempo, lo United ci sta pensando e capirà il da farsi nei prossimi mesi ed il Liverpool potrebbe scegliere di investirci. E poi il Bayern Monaco, alla ricerca del portiere giusto per i prossimi 10 anni. Concorrenza folta insomma per le big di Serie A, anche considerando un prezzo alto: 40 milioni di euro, compresi del 25% che il Lens dovrà girare allo Strasburgo.

Chi è Risser

Già nel giro della Frncia di Zinedine Zidane, compirà 22 anni fra pochi giorni. Ha iniziato la carriera nel Colmar, prima del passaggio nelle giovanili dello Strasburgo. Con la prima squadra non esordirà mai, ma prima della cessione al Lens del 2025 ci sono stati due prestiti a Digione e Red Star in cui ha vissuto i ruoli del titolare. Riflessi felini e lettura delle situazioni di gioco sono le sue qualità migliori, con buone prospettive di crescita anche in quel gioco con i piedi che i teorici della costruzione dal basso oggi tanto ricercano. Un profilo che in Francia assicurano diventerà un top del ruolo e su cui potrebbe presto scatenarsi un derby d’Italia in salsa calciomercato.