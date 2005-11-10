Paolo Vanoli, nella lunga lettera inviata a Cronache di Spogliatoio, è tornato anche sulla difficile estate vissuta dopo la separazione dalla Fiorentina. Il tecnico gigliato ha raccontato il dolore per l'addio e la delusione per una scelta che, nonostante tutto, ha accettato.

La frase della moglie di Vanoli

Sulla scorsa travagliata estate: "Quest’estate mia moglie mi ha detto: 'Hai fatto un’estate… sembra che sia l’ultimo giorno prima che devi morire!'. Ho sofferto molto l’addio alla Fiorentina. Il tributo del Franchi dopo l’ultima partita mi aveva fatto capire che avevano riconosciuto i miei valori in quella difficoltà. Sono andato in Sardegna, ho provato a staccare. Ho avuto una forte delusione per qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo quando cambiano le società ed entrano persone nuove, è normale che le scelte societarie vadano accettate. E per quanto ci stessi male, l’ho sempre accettato".

Sul ritorno alla Fiorentina: "Sono venuto qui perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo. Con una differenza: mi sono promesso di vivere di più Firenze. Nella scorsa stagione, per forza di cose, mi sono chiuso dentro al Viola Park: vivevo qui. Ma ne avevo bisogno. Avevo capito che per fare quello che abbiamo fatto, la mia residenza doveva essere al centro sportivo. Ora voglio godermela di più: ci sono stato da calciatore e so quanto sia incredibile. Sono andato alla prima del film di Pieraccioni, poi insieme ai nostri dottori a vedere il film di Bove che mi ha toccato tantissimo… ho preso casa, sto iniziando a girare. I tifosi sono molto affettuosi, anche se mi ricordano sempre le sostituzioni che faccio! Ma d’altronde si sa: gli italiani sono un popolo di allenatori. In particolar modo i fiorentini, che sono persone emotive ed empatiche proprio come me".