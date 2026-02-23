Terrore a Guadalajara, la città che dovrà ospitare i Mondiali minacciata dai narcos

Grande paura in Messico, nello specifico nei dintorni di Guadalajara con preoccupazioni che si intrecciano in via diretta con il mondo del calcio, visto che la città messicana è una di quelle che hanno visto assegnarsi lo status di luogo ospitante per i prossimi Mondiali di calcio, quelli in arrivo nell'estate del 2026 che si disputeranno sul suolo nordamericano e toccheranno anche USA e Canada.

La questione di Guadalajara (in realtà la vicina Talisco) è legata a un fenomeno purtroppo tristemente noto in Messico, quello delle bande armate di narcotrafficanti. I cosiddetti narcos. E si dà il caso che la vita cittadina del posto sia stata sconvolta dalla notizia della morte di El Mencho, nomignolo dietro il quale si celava il 59enne Oseguera Cervantes, il criminale più ricercato del paese tricolore, il quale è stato ucciso ieri sera dall'esercito messicano in un'operazione che prevedeva anche il coinvolgimento dei mezzi di aviazione e che era estesa anche ad altre città del grande paese centramericano.

Il problema è che la morte di El Mencho non ha lasciato indifferente il CJNG, il Cartel Jalisco Nueva Generacion, il cartello criminale del quale era a capo proprio Cervantes. Non soltanto degli scontri molto intensi con le forze dell'ordine (che hanno portato fin qui a una trentina di morti accertati, dei quali più della metà tra gli stessi agenti) ma anche una violentissima reazione che ha portato al blocco di interi settori della città, con diversi veicoli che sono stati dati alle fiamme.

A Guadalajara la situazione è tesissima, tanto che le autorità hanno chiesto ai cittadini di non lasciare mai le proprie abitazioni, in quanto non sarebbe altrimenti garantita la sicurezza e l'incolumità personale. Una situazione scomoda, spiacevole e triste, che potrebbe rappresentare un problema in vista del Mondiale americano della prossima estate, considerando che Guadalajara sarà appunto tra le città ospitanti.