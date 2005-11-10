Venezia, Mazzocchi: "Non dobbiamo scendere in campo con paura, altrimenti non ha senso"
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Pasquale Mazzocchi, titolare nel Venezia che a breve sfiderà l’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: “Mi porto dietro un’esperienza importante, con una maglia diversa, ma qui gli obiettivi sono altri. Oggi dobbiamo andare in campo dando tutte le nostre forze: è normale che, se entriamo con la paura, poi si fa fatica. Oggi cerchiamo rispetto”.
Nicola vi sta insegnando questo, a farvi rispettare anche da ultimi in classifica?
“Come ho detto prima: dobbiamo andare in campo dando tutto, non possiamo andare in campo con la paura di perdere. Altrimenti non ha senso. È quello che ci ha chiesto il mister”.
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