Venezia, Mazzocchi: "Non dobbiamo scendere in campo con paura, altrimenti non ha senso"

Pasquale Mazzocchi, titolare nel Venezia che a breve sfiderà l’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: “Mi porto dietro un’esperienza importante, con una maglia diversa, ma qui gli obiettivi sono altri. Oggi dobbiamo andare in campo dando tutte le nostre forze: è normale che, se entriamo con la paura, poi si fa fatica. Oggi cerchiamo rispetto”.

Nicola vi sta insegnando questo, a farvi rispettare anche da ultimi in classifica?

“Come ho detto prima: dobbiamo andare in campo dando tutto, non possiamo andare in campo con la paura di perdere. Altrimenti non ha senso. È quello che ci ha chiesto il mister”.