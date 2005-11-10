Inter, Chivu: "Per vincere oggi dovremo sudare. Stankovic merita questa chance"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro il Venezia. Ecco le sue parole:

"Stankovic? Se lo merita, è un giocatore dell'Inter. Lo abbiamo scelto per il suo percorso e la sua crescita. Sappiamo tutti quanto vale e quello che ci può dare, sono sicuro che lo farà vedere. Pio? Non stava bene oggi, e nemmeno domenica, lo abbiamo saputo dopo. Ha avuto un lutto, gli faccio le condoglianze per la perdita del nonno. Lo abbiamo recuperato fortunatamente, ma abbiamo scelto Thuram e Bonny. Sulla carta la partita di oggi sembra semplice, ma è la più improtante. Loro hanno battuto il Napoli e nessuno se lo aspettava. Sappiamo quello che dà Nicola alle squadre che affronta. Non sottovalutiamo nessuno. Oggi per vincere dobbiamo sudare e fare la nostra miglior partita".