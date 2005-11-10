Inter, Bonny: "Derby e poi Feyenoord? Intanto dobbiamo pensare al Venezia..."
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Ange-Yoann Bonny, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara con il Venezia: “È un avversario di qualità, darò tutto per vincere questa partita”.
Prima da titolare in Serie A in questa stagione. Come ti senti?
“Mi sento bene, la squadra sta vincendo e speriamo di continuare così”.
Oggi il Venezia, poi derby, Feyenoord, Como. Quanto è difficile preparare sfide complicate in così pochi giorni?
“Penso che dobbiamo focalizzarci su una partita alla volta e non guardare troppo lontano. Dobbiamo pensare al Venezia, poi al derby, al Feyenoord e via dicendo”.
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