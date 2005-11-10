Venezia, Nicola: "Stasera sarà un banco di prova contro un avversario tosto. Occasione per migliorare"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 18:22Serie A
autore Matteo Selli
28.10.2026 18:22Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
L'allenatore del Venezia Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara di campionato contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
"Stiamo lavorando per priorità. Per portare le nostre idee dobbiamo fare un altro tipo di lavoro e i ragazzi lo stanno abbracciando, penso si sia visto. A tutto questo va aggiunta la fluidità. Dovremo diventare bravi a fare questo. Stasera c'è un avversario molto tosto, sarà un banco di prova e l'opportunità di migliorare. Lauberbach? Non rinuncio mai, nonostante creda nell'organizzazione. I calciatori del Venezia non sono solo difensivi, hanno propensione ad andare. Anche per me è importante conoscere a fondo chi ho a disposizione".
Articoli correlati
L'Inter non sfonda e poi trema: gol annullato e traversa del Venezia, 0-0 al 45'
Venezia-Inter, Juan Jesus ritrova vecchi compagni: l'abbraccio con Chivu e Kolarov
La Curva del Venezia in protesta: 30 minuti in silenzio contro l'Inter per il divieto di Genova
Inter, Bonny: "Derby e poi Feyenoord? Intanto dobbiamo pensare al Venezia..."
Altre notizie Serie A
Oggi
19:20 Serie A
Qualche segnale di ripresa dall'Udinese, meno dal Parma. Ma è 0-0 al termine del primo tempo
19:15 Serie ATMW
TMWLa Lazio ha trovato il suo centravanti e non è Pinamonti: che media gol per Noslin
19:07 Serie A
L'ex Filardi: "Napoli troppo passivo. Hojlund? Gli farei tirare i rigori per ritrovare il gol"
19:02 Serie A
Ancora Cisse, il Milan la ribalta dopo soli 27': 2-1 sul Bologna, doppietta del trequartista
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi