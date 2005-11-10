Venezia, Nicola: "Stasera sarà un banco di prova contro un avversario tosto. Occasione per migliorare"

L'allenatore del Venezia Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara di campionato contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Stiamo lavorando per priorità. Per portare le nostre idee dobbiamo fare un altro tipo di lavoro e i ragazzi lo stanno abbracciando, penso si sia visto. A tutto questo va aggiunta la fluidità. Dovremo diventare bravi a fare questo. Stasera c'è un avversario molto tosto, sarà un banco di prova e l'opportunità di migliorare. Lauberbach? Non rinuncio mai, nonostante creda nell'organizzazione. I calciatori del Venezia non sono solo difensivi, hanno propensione ad andare. Anche per me è importante conoscere a fondo chi ho a disposizione".