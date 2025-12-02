Inter, conferme sull'interesse per il Mlacic dell'Hajduk: la situazione
Si avvicina il mercato invernale e le squadre di Serie A si guardano intorno per apportare le modifiche necessarie a completare le eventuali falle rimaste dalla finestra estiva dei trasferimenti. L'Inter potrebbe muoversi su più di un reparto, dalla difesa al centrocampo, nell'ottica di rinforzare la rosa di Cristian Chivu e di dargli più scelte.
Secondo quanto riporta Matteo Moretto in particolare per il reparto arretrato trova conferme la pista che porta a Branimir Mlacic, giovane talento in forza all’Hajduk Spalato. Il club nerazzurro infatti avrebbe effettivamente appuntato il nome del classe 2006 sul proprio taccuino, dato che il giocatore è considerato come uno dei prospetti più interessanti del panorama del calcio croato.
Mlacic ha già collezionato una presenza con la Nazionale U21 della Croazia ed è apprezzato per le sue qualità come difensore moderno. Il suo contratto con l’Hajduk è a lunga scadenza, dato che il suo club lo ha blindato fino al 2029. L'attenzione della dirigenza nerazzurra però rimane alta, anche se al momento non è stata registrata alcuna trattativa entrata nel vivo. Insomma, si tratterebbe più che altro di un possibile affare in ottica futura, per ringiovanire un reparto che non è più verdissimo.
