Inter, Spence: "Dovevamo mostrare più carattere. Il problema non è stato tattico"

La sconfitta per 3-1 contro il Milan lascia grande delusione in casa Inter. Al termine della stracittadina, Djed Spence è intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, analizzando la prestazione della squadra di Cristian Chivu e sottolineando soprattutto la mancanza di carattere nei momenti decisivi. "Sono piuttosto deluso. Abbiamo concesso alcuni gol nel primo tempo e penso che avremmo dovuto mostrare più carattere. Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per il club e per i tifosi. Avremmo dovuto mettere in campo qualcosa in più".

Il difensore ha poi spiegato perché, a differenza di altre occasioni, i nerazzurri non siano riusciti a completare la rimonta: "Puoi anche andare sotto di un paio di gol contro una squadra meno forte e riuscire a recuperare, ma il Milan è un'ottima squadra. Oggi non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Dobbiamo evitare di commettere certi errori e di concedere gol così facilmente".

Spence: "Non è stata una questione tattica, conta la mentalità"

Spence si è soffermato anche sulle difficoltà offensive dell'Inter, schierata con un solo riferimento avanzato anziché con la consueta coppia d'attacco. "È stata una partita difficile e bisogna riconoscere che loro hanno difeso molto bene. Tuttavia, non credo che il problema principale sia stato tattico. Penso sia stata soprattutto una questione di mentalità e di intensità".

Infine, uno sguardo al prossimo impegno europeo: "Dobbiamo semplicemente lasciarci questa partita alle spalle e concentrarci sulla prossima sfida di Champions League. Sarà un appuntamento molto importante per noi. Ci sono partite che dobbiamo assolutamente vincere".