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Da Conceiçao a Bremer, congelati tutti i rinnovi. La Juventus vuole prima risposte dal campo

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 11:22Serie A
01.11.2026 11:22Serie A
Fonti preferite
La società, prima di discutere eventuali prolungamenti, vuole ritrovare i risultati. Tra i dossier in stand-by anche quelli di Kalulu, Thuram e Douglas Luiz
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juventus tutto resta in stand-by. La priorità della società è ritrovare risultati e continuità, mettendo momentaneamente in secondo piano le questioni contrattuali. Tra i dossier rinviati, scrive Tuttosport, c’è quello di Pierre Kalulu, per il quale era previsto un prolungamento fino al 2031, nonostante l’attuale accordo scada nel 2029. Stessa situazione per Gleison Bremer: il futuro del centrale brasiliano sarà rivalutato più avanti, anche in considerazione delle possibili strategie in vista del mercato di gennaio.

Douglas Luiz e Thuram, scenari da rivalutare

Tra le situazioni che potrebbero trovare una soluzione in tempi relativamente brevi c’è quella di Douglas Luiz. Il brasiliano, dopo aver ritrovato spazio e continuità, vedrebbe positivamente un eventuale prolungamento fino al 2030, anche nell'ottica di una migliore gestione dei costi a bilancio. Resta invece da definire il futuro di Khephren Thuram, sul quale prima dell'infortunio erano state fatte valutazioni differenti. Al momento, però, ogni discorso è subordinato al recupero fisico e al ritorno in campo.

Conceicao, attesa per il rientro e il ricorso

Discorso analogo per Francisco Conceicao, per il quale era atteso un confronto con Jorge Mendes per discutere il rinnovo. Il portoghese resterà alla Continassa durante la sosta, complice l'infortunio e la squalifica rimediata con la Nazionale. La Federazione ha preparato un ricorso per provare a ridurre le tre giornate di stop, con la Juventus fiduciosa di ottenere uno sconto. Prima di ogni altra decisione, però, servirà ritrovare serenità e risultati: soltanto allora si potrà tornare a parlare concretamente di rinnovi e strategie societarie.

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