Feyenoord-Inter, designato l'arbitro di Champions League: sarà lo svedese Nyberg

Sarà Glenn Nyberg l'arbitro di Feyenoord-Inter, incontro valido per la Champions League. La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida in programma a Rotterdam, appuntamento importante per i nerazzurri di Cristian Chivu, chiamati a voltare pagina dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan. La formazione interista cercherà una reazione immediata sul palcoscenico europeo, con l'obiettivo di ritrovare fiducia e continuità di risultati. Ad arbitrare la partita sarà dunque il fischietto svedese, affiancato da una squadra arbitrale composta da ufficiali di diverse nazionalità.

A coadiuvare Nyberg lungo le linee laterali saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, mentre il quarto ufficiale sarà Adam Ladebäck, anche lui proveniente dalla Svezia. La gestione degli episodi al monitor sarà invece affidata al polacco Tomasz Kwiatkowski, designato come VAR, con l'inglese Stuart Attwell nel ruolo di assistente VAR.

Feyenoord-Inter, la designazione arbitrale ufficiale

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Assistenti: Mahbod Beigi (Svezia), Andreas Söderkvist (Svezia).

Quarto ufficiale: Adam Ladebäck (Svezia).



VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

AVAR: Stuart Attwell (Inghilterra).