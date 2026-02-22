Inter, dopo mesi riecco Dumfries: scelta la data del ritorno tra i convocati di Chivu

Qualsiasi big si tratti, il calendario degli impegni è sempre durissimo. Le partite ravvicinate, le questioni logistiche da risolvere e un dispendio delle energie da tarare per farsi trovare sempre pronti su ogni fronte. Le italiane, in questo senso, stanno faticando anche se l'Inter - eccetto la trasferta di Bodo che ha riservato la sconfitta per 1-3 - sta mantenendo un ruolino di marcia strepitoso e da capolista a +10 sul Milan al momento dopo il successo di ieri sul Lecce.

Ma con l'arrivo della nuova settimana e l'avvicinamento al ritorno dei playoff di Champions League, giungono grandi notizie per Cristian Chivu. Denzel Dumfries sta per tornare e anche Hakan Calhanoglu è vicino al rientro: l'ex PSV, reduce da un'operazione alla caviglia e un lungo stop, non dovrebbe presenziare nell'immediato, dunque in tempo per disputare il secondo atto della competizione europea per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale. Stesso discorso valido anche per il centrocampista turco.

Ma la partita successiva segnata in rosso in campionato, sabato prossimo (20:45) contro il Genoa, sarà invece il momento indicato per rivedere entrambi i giocatori convocati e a completa disposizione dell'Inter. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha annunciato nelle scorse ore post-Lecce il ritorno imminente dell'esterno olandese: "Denzel ha fatto con noi qualcosa in queste settimane: in questa meno, perché abbiamo viaggiato da martedì fino a oggi. Denzel da domani è ufficialmente col gruppo: sarà a disposizione e farà tutto. Anche Calhanoglu sta andando bene e credo che anche lui da lunedì sarà col gruppo".