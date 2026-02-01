Tra Cremonese e mercato, QS in prima pagina: "Inter da corsa, doppio sprint"

Lautaro Martinez e il resto dell'Inter saranno impegnati oggi nella trasferta in casa della Cremonese per la 23ma giornata di Serie A, nel frattempo però la dirigenza nerazzurra tenterà degli affondi in extremis sul mercato. "Inter da corsa, doppio sprint", la prima pagina del Quotidiano Sportivo di quest'oggi. I meneghini sono attesi dai grigiorossi di Nicola alle ore 18, ma gli occhi di tutti sono rivolti alla corsa contro il tempo per assicurarsi Moussa Diaby dall'Al Ittihad, mentre Sergio Conceicao continua a fare muro, invece il giocatore vorrebbe rimettere piede in Europa.

Non solo, perché il club di viale della Liberazione avrebbe inquadrato anche Curtis Jones come obiettivo dell'ultimo minuto a gennaio. Il centrocampista del Liverpool però è una pista complicata, dettata dal rinnovo di contratto del giocatore con il club inglese, visto che prima di cederlo in prestito i Reds vogliono mettere nero su bianco il prolungamento.

Jones andrà in scadenza il 30 giugno 2027 e non c'è ancora l'accordo tra le parti per il rinnovo, visto che il giocatore non si sente al centro del progetto di Arne Slot, allenatore del Liverpool. Il centrocampista inglese vuole l'Inter ma per il momento l'operazione non verrà conclusa, se prima non arriverà la firma del classe 2001 sul nuovo contratto.