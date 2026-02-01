TMW Scatto Udinese, incassato il sì di Mlacic: oggi la chiusura del colpo con l'Hajduk

Era stato anticipato da TuttoMercatoWeb, la trattativa condotta dall'Udinese per portare in Serie A Branimir Mlacic avrebbe potuto subire un'accelerata importante, con i bianconeri rimasti sempre in pole. Sarà una giornata importante dunque per il difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato, che si avvicina all'atterraggio nel campionato italiano.

Secondo le ultime informazioni fornite da TMW, il club dei friulani ha chiuso l'accordo con il giocatore di 18 anni: arrivato dunque l'ok da parte del centrale, che ha trattato a lungo con l'Inter senza però dare il proprio benestare ai nerazzurri. L'Udinese nella giornata odierna, stando a quanto raccolto, definirà nella sua interezza l'operazione Mlacic: cruciali le prossime ore per i bianconeri, che chiuderanno il colpo dall'Hajduk. Così i friulani si apprestano ad accogliere un rinforzo di enorme prospettiva in difesa.

Ricordiamo che il croato classe 2007, inseguito a lungo dall'Inter, ha un contratto valido fino all'estate del 2029 con il club di Spalato, dove Mlacic ha seguito un percorso formativo per la sua carriera fino al grande salto in prima squadra. Sarà dunque la prima esperienza per il ragazzo lontano da casa e dalla sua madrepatria, avvicinandosi però al calcio che conta. Restano da capire solamente le cifre del colpo, ma sono attese novità in giornata.