Calciomercato Inter, Jones blocca Frattesi. Diaby, non trovato accordo sulla formula

Saltato l'affare Diaby, la formula è stata decisiva! Si prova per le alternative

L'affare per Diaby è praticamete saltato. L'Al-Hittihad dopo un periodo di riflessione sull'offerta dell'Inter non avrebbe dato luce verde alla cessione del francese. Il motivo sarebbe da ricondurre tutto alla formula presentata dall'Inter che non ha convinto gli arabi.

E' saltato l'affare Diaby...

Come appreso dalla redazione de L'Interista, si può dire chiusa la trattativa per Diaby. I nerazzurri hanno cercato di convincere l'Al-Hittihad sperando anche nel pressing dello stesso Diaby che spingeva per diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Alla fine gli arabi non hanno ceduto e sono rimasti fermi sulla loro posizione. Il motivo principale del muro arabo sarebbe la formula presentata dai meneghini. L'eventuale apertura alla cessione del francese sarebbe arrivata solamente con una formula a titolo definitivo, quindi in caso di prestito con obbligo. Il club di Via della Liberazione non si è mai spinto verso l'obbligo, rimanendo sul prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Il giocatore piaceva molto al club nerazzurro soprattutto per la sua velocità, esplosività e per la sua tecnica, senza però esaudire le richieste dell'Al-Hittihad.

Arrivati a questo punto l'Inter dovrà fare di tutto per accaparrarsi i diritti sportivi di Perisic. Con il "no" definitivo per Diaby le alternative sul piatto sono veramente poche. Per il croato rimane uno spriraglio mentre sarebbe più facile Norton Cuffy su cui però ci sono troppi dubbi.

Non si sblocca la questione Jones. Attualmente l'arrivo dell'inglese sarebbe ancora incagliato sulla questione rinnovo che a quanto pare non avrebbe intenzione di firmare. Se non dovesse arrivare l'inglese non ci sarebbe il via libera dell'Inter per Frattesi al Nottingham Forrest, come raccontato dalla redazione de Linterista.it, a meno che non blocchino un altro centrocampista.

Le parole di Romano su Jones e Frattesi

"Inter e Liverpool rimangono in contatto ma attualmente la questione Jones rimane incagliata sul rinnovo. Vediamo perché questo è quello che potrebbe sbloccare l'affare, proprio il rinnovo. Questa questione ha dei risvolti anche sulla questione Frattesi. Perché in reatà Frattesi ha tutto fatto con il Nottingham. Prestito con diritto intorno ai 40 milioni di euro, importante. Ma manca il via libera da parte dell'Inter che sta aspettando che tipo di giocatore bloccare in caso di mancato accordo per Jones".