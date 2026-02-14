Live TMW Torino, Baroni: "Contestazione? E' un dispiacere, ma daremo tutto ciò che abbiamo"

12.15 - Marco Baroni presenta Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 12.30.

Ore 12.32 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Domani ci sarà nuovamente contestazione: condiziona le vostre prestazioni? Preferisce le gare in trasferta?

"I tifosi sono la parte centrale del calcio. L'assenza della curva è un dispiacere personale, ma certe situazioni sono legate alla passione: è una scontentezza legata a questo. Lo ripeto ancora, siamo noi a dover fare il passo e dare tutto ciò che abbiamo. La squadra lo farà"

Il Bologna è in crisi: teme di più gli avversari o le difficoltà della sua squadra ad affrontare squadre in crisi?

"E' una squadra forte con un allenatore che fa un calcio internazionale. A volte capitano i momenti di difficoltà più di risultati che di gioco, so ciò che metteranno in campo e servirà una gara di alto spessore dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. Occorre una partita di grande livello"

Torna Prati dalla squalifica: lo vede meglio da regista o da mezzala? E domani può sostituire Ilkhan?

"Devo ancora decidere. Sono due giocatori simili ma diversi: Prati è più mediano, lo abbiamo apprezzato per come è entrato nel gruppo e ha dato subito grande disponibilità come dedizione e dal punto di vista tattico. Valuterò, andranno in campo entrambi perché magari uno parte e l'altro subentra"

Il Toro ha segnato tanto in contropiede: è l'arma giusta per domani?

"Loro portano tanta pressione, anche a uomo. Ma è una partita in cui non puoi pensare solo al contropiede, faremo anche gestione palla. Servirà un livello massimale dal punto di vista tecnico"

Toro e Bologna hanno fatto tanti cambi: quanto contano?

"Sono un valore aggiunto, ti permettono di incrementare le risorse nei momenti più importanti delle partite. La mia attenzione è rivolta anche a chi non parte, è un qualcosa che ricordo sempre alla squadra: si entra nei momenti più importanti"

Simeone e Aboukhlal possono iniziare?

"Sì: sono prontissimi, stanno bene"

Ci inquadra questa partita? Voi state cercando continuità per riprendere un cammino interrotto...

"Sappiamo che il Bologna è forte, non è in crisi di gioco ma solo di risultati. La continuità è tra gli aspetti più importanti e ci stiamo lavorando, è un punto centrale sul cammino futuro del Toro"

In difesa cambierà qualcosa?

"Aspettiamo il rientro di Ismajli, dovrebbe rientrare la prossima settimana. Anche Tameze sta risolvendo il suo problemino, ma è probabile che ripartano gli stessi giocatori"

Simeone giocherà dal primo minuto?

"Non è in ballottaggio: se sta bene, gioca. La squadra ha bisogno di lui, ha dedizione e partecipazione e ne abbiamo bisogno. Poi servono anche gli altri attaccanti, andranno dentro tutti e devono essere pronti"

C'è possibilità di vedere Ebosse?

"Lo vedo bene, sono contento di lui e di tutti gli altri che sono arrivati bene. Si sono inseriti con umiltà, rispetto e dedizione. Abbiamo bisogno di mancini nella catena, spesso abbiamo giocato con dei destri a sinistra e questo non aiuta lo sviluppo della manovra. Ebosse presto andrà dentro"

Biraghi può tornare in campo?

"Sta lavorando da braccetto, lo abbiamo condiviso con il giocatore. Come quinti abbiamo delle soluzioni, abbiamo reintegrato Nkounkou ed è andato in campo in Coppa Italia. Contiamo anche sul suo apporto"

Ore 12.44 - Termina la conferenza stampa di Baroni