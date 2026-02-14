Marotta, Spalletti e non solo: tra i pali della Vecchia Signora un altro ex del derby d’Italia

I grandi ex sono due, ma il derby d’Italia racconta anche un’altra storia incrociata. Questa sera Inter e Juventus scenderanno in campo a San Siro per una sfida ad alta quota, la partita più sentita di tutto il calcio italiano. Sarà la prima volta di Luciano Spalletti, che quest’atmosfera l’ha già vissuta sulla panchina opposta. Il tecnico di Certaldo ha infatti allenato i nerazzurri dal 2017 al 2019, e fu proprio lui a riportare, dopo anni, l’Inter in Champions League. Due quarti posti consecutivi, il secondo molto più complicato: nella stagione in cui il club cambiò proprietà, scoppiò anche il caso legato a Mauro Icardi. Fu l’antipasto dell’addio.

A deciderlo, proprio Beppe Marotta, nel frattempo arrivato come amministratore delegato dell’Inter. Nulla di personale, almeno ufficialmente. Il dirigente, parole sue, “sacrifico” Spalletti per chiamare a Milano Antonio Conte. Con il quale, è storia nota, aveva dato il via al ciclo d’oro della Juventus. Prima di passare all’Inter, di cui oggi è presidente, Marotta è stato per anni alla guida della Vecchia Signora, con cui ha vinto sette scudetti (più uno che potremmo definire d’ufficio, nel senso che andò via a inizio campionato).

Non sono, si diceva, gli unici ex. Tra i pali della Juventus ci sarà infatti Michele Di Gregorio. Nato a Milano, cresciuto nell’Inter, con una passione smisurata - anche leggermente eccessiva: divenne virale in cui lo preferiva addirittura a Buffon - per Samir Handanovic. Il portiere bianconero non ha però mai esordito in maglia nerazzurra a livello professionistico, e quella di stasera sarà la settima partita in carriera contro l’Inter: nelle sei precedenti ha incassato 11 gol, quasi due a partita. In compenso, da quando gioca alla Juve non ha mai perso: due vittorie e un pareggio nel derby d’Italia.