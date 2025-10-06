Inter, l'amichevole del 10 ottobre sarebbe dovuta essere contro il Barcellona

L'amichevole che l'Inter giocherà in Libia il 10 ottobre contro l'Atletico Madrid, in un primo tempo era stata fissata contro la squadra di Yamal e compagni. L'Interista spiega che non è nota la vera motivazione per la quale non è andata in scena il "rewind" della semifinale di Champions League della passata stagione, ma sarà sicuramente una gara di interesse, anche se mancheranno diversi nazionali.

Un buon allenamento in attesa di Roma e Napoli, due trasferte che fanno paura a tutti, ma anche un possibile anticipo di un incrocio che potrebbe verificarsi nella corrente edizione della Champions League.