Inter e Juve contro, i club dal fatturato più alto. La Stampa: "Sfida tra giganti"
Sabato 14 febbraio, ore 20:45, tutti sintonizzati su Inter-Juventus. "Sfida tra giganti", suggerisce nella sezione interna e dedicata allo sport La Stampa, tuttavia non solo come riferimento al peso sportivo del nome di entrambe le squadre. Infatti, sono sempre questi due club di Serie A ad avere il fatturato più alto tra tutti. Così come 8 dei 10 giocatori più pagati del campionato indossano la maglia nerazzurra o quella bianconera.
Dusan Vlahovic comanda questa classifica speciale con 12 milioni l'anno netti, Lautaro Martinez (9) lo insegue, mentre il recente rinnovo di contratto di Kenan Yildiz per 7 milioni a stagione lo slancia all'ultimo gradino del podio. Inoltre, Calhanoglu con 6,5 milioni - al pari di Dybala della Roma - in quarta posizione precede il terzo più remunerato in bianconero che è Gleison fremer (6 milioni).
