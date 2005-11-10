La sosta per le nazionali e il silenzio stampa imposto da Aurelio De Laurentiis alla vigilia dell'anticipo odierno al Maradona contro il Torino hanno soltanto reso ancora più tesa l'aria in casa Napoli. I numeri dell'avvio di annata restituiscono infatti un bilancio allarmante: 7 sconfitte incassate nelle prime 15 gare ufficiali, un decimo posto in Serie A tutt'altro che ricercato e una 27esima posizione nel girone unico di Champions League da far drizzare i capelli. Massimiliano Allegri ha evitato finora l'esonero grazie al pareggio prima della pausa contro la capolista Lazio e alle due attenuanti concesse dalla proprietà: continui infortuni e un mercato estivo privo di veri colpi da novanta. Nemmeno il presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, può evitare il concorso di colpa per il fondo toccato dal club partenopeo.

Conte aveva captato più di qualcosa

Avrebbe voluto aprire una nuova era dopo Antonio Conte, adesso ADL si trova di fronte una polveriera e il gruppo sembra essere arrivato alla fine di un ciclo. Il tecnico leccese ci aveva visto lungo quando parlava di non aver voglia di "accompagnare un morto", dimettendosi con un anno d'anticipo e rinunciando a 8 milioni di euro. "Se il responsabile ti indica una via e tu pensi che non sia quella giusta devi dirlo, sennò sei uno yes man e non un aziendalista", ha dichiarato di recente nell'intervista a Cronache di Spogliatoio.

Allegri sul banco degli imputati

Massimiliano Allegri, tuttavia, non è esente da colpe e non a caso è finito nel mirino della critica internazionale perfino sulle colonne del New York Times per un'impostazione tattica giudicata eccessivamente passiva e rinunciataria. Chiaramente i limiti della rosa non potenziata in estate pesano sul groppone, ma la gestione dello spogliatoio? La linea adottata finora ha portato un giocatore come Kevin De Bruyne a diventare un caso, rientrando dagli impegni con il Belgio con un giorno extra di permesso e sempre più attratto dalle sirene del PSV Eindhoven in vista di gennaio, sebbene il Napoli non abbia intenzione di lasciarlo andare. Mentre l'uscita pubblica di Matteo Politano ("Ci metto sempre la faccia, vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani…") invece evidenzia un'ulteriore spaccatura interna. Contro il Torino questa sera al Maradona Allegri si gioca tanto, tantissimo, del suo futuro sulla panchina azzurra. La missione sarà allontanare ogni fantasma di possibile terremoto in panchina: riuscirà nell'impresa?