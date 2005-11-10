La Lazio ritrova Davide Frattesi per la sfida contro il Lecce. Dopo l'allarme scattato durante gli impegni con la Nazionale, il centrocampista ha superato i controlli medici e sarà a disposizione di Gennaro Gattuso, che ha deciso di puntare su di lui fin dal primo minuto. Una notizia importante per i biancocelesti, che possono nuovamente contare sulle capacità di inserimento dell'ex Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, Frattesi ha svolto regolarmente tutte le sedute di allenamento della settimana, compresa la rifinitura, ottenendo il via libera per il ritorno in campo. Il giocatore era stato lasciato libero dalla Nazionale dopo che gli accertamenti avevano evidenziato un piccolo edema, mentre i successivi controlli effettuati dalla Lazio avevano riscontrato soltanto un affaticamento.

Frattesi recuperato per il Lecce: Gattuso conferma il suo impiego

L'allenatore biancoceleste non sembra intenzionato a rinunciare al centrocampista, nonostante il recente problema fisico. Gattuso ha infatti rassicurato sulle condizioni del giocatore, sottolineando come gli esami non abbiano evidenziato criticità tali da impedirne l'utilizzo. "Non devo riflettere su niente. Frattesi ha fatto tutto col gruppo in settimana, a livello strumentale non ha nulla". Parole che confermano la volontà del tecnico di schierare una delle sue principali armi offensive contro il Lecce, avversario al quale Frattesi ha già segnato due reti durante la precedente esperienza con la maglia dell'Inter. I numeri sorridono al centrocampista anche sul piano dei precedenti: contro i salentini ha partecipato complessivamente a tre gol in Serie A, con due reti e un assist, e ha vinto tutti gli otto confronti disputati.

Gattuso su Frattesi: "Può diventare uno dei più grandi invasori"

Il rapporto tra Gattuso e Frattesi è caratterizzato da un confronto continuo sulle caratteristiche e sull'interpretazione del ruolo. L'allenatore vorrebbe vedere il centrocampista maggiormente coinvolto negli inserimenti offensivi, sfruttandone la capacità di attaccare gli spazi senza palla. "Io mi scontro molto con Frattesi, penso possa diventare uno dei più grandi invasori e gli rompo le scatole quando si abbassa per venire a legare. Non c'è bisogno, c'è Taylor. Penso che Davide debba capire che il suo punto di forza è l'incursione". Gattuso ha inoltre spiegato di voler vedere con maggiore frequenza gli scatti in profondità che rappresentano una delle qualità principali del giocatore. "Voglio vedere quattro o cinque volte lo scatto che ha fatto a Napoli per inserirsi perché ce l'ha nelle corde".