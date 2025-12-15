Il Manchester City osserva Pedro Porro ma il Tottenham prepara il rinnovo

Il Manchester City sta monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale di Pedro Porro al Tottenham A riferirlo è TEAMtalk, secondo cui il terzino spagnolo è tornato con forza nella lista dei possibili rinforzi dei Citizens, alla ricerca di un nuovo esterno destro in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il nome di Porro non è nuovo all’ambiente City. Il club lo aveva acquistato nel 2019 dal Girona per circa 11 milioni di sterline, ma il giocatore non ha mai esordito con la prima squadra, passando in prestito al Real Valladolid e poi allo Sporting CP, dove è definitivamente esploso. Proprio a Lisbona Porro si è affermato come uno dei terzini più offensivi d’Europa, guadagnandosi nel 2023 il trasferimento al Tottenham per 39 milioni di sterline.

A distanza di tre anni, il City segue con interesse la sua crescita. Secondo TEAMtalk, lo staff di Pep Guardiola apprezza l’evoluzione tecnica e tattica del classe 1999, ritenuto un profilo ideale per il sistema con terzini “invertiti”, ruolo già interpretato in passato da João Cancelo. La sua qualità palla al piede, unita alla capacità di incidere in fase offensiva, ha attirato l’attenzione dei Citizens.

Il Tottenham, però, non intende privarsene. Il club londinese sta lavorando a un nuovo contratto a lungo termine, che dovrebbe prolungare l’accordo oltre il 2028 e rendere Porro uno dei giocatori più pagati della rosa. Sotto la guida di Thomas Frank, lo spagnolo è diventato una pedina centrale del progetto tecnico.

La dirigenza degli Spurs lo considera “intoccabile”, anche se il City continua a seguirlo, parallelamente a Tino Livramento del Newcastle, nell’ambito di un più ampio rinnovamento difensivo previsto per la prossima stagione.