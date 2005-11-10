Jamie Gittens è nel mirino della Roma ormai da qualche mese e a gennaio il club giallorosso tornerà alla carica con il Chelsea, provando ad acquistare l'esterno in prestito con diritto di riscatto. C'è un elemento che può fare la differenza più di altri ed è un giocatore decisamente importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, ovvero Donyell Malen, capocannoniere e leader tecnico dei capitolini.

La strategia

L'obiettivo dell'ex Aston Villa, che da quando è arrivato a Roma ha numeri spaventosi, è convincere il suo ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund della bontà del progetto giallorosso. Gittens permetterebbe non solo di avere una soluzione in più da un punto di vista offensivo, ma anche di aggiungere imprevedibilità, gol e assist a un reparto che già adesso segna senza difficoltà. Il compito di Gasperini sarà eventualmente incastrarlo nei meccanismi dell'organico a disposizione.