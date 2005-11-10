Aljabegovic non ha intenzione di andare via dalla Juventus. La scelta è chiara, perché dopo quanto capitato in estate - con la possibilità di andare all'Atalanta - la voglia è di lasciare il segno in bianconero.

La conferma

Miralem Pjanic, consigliere del padre Semin, spiega così. "Alajbegovic è molto contento di essere alla Juventus. Attualmente è molto felice di come sta andando la sua prima parte di stagione, ovviamente. Vuole aiutare il club per migliorare la classifica, è concentrato sul calcio al 200% ed è in un grandissimo momento anche in Nazionale, basti vedere le ultime partite contro Svezia e Romania (con due assist, ndr). Il ragazzo sta bene, il suo obiettivo è crescere sempre di più e avere più spazio all'interno della squadra. Vuole fare il suo percorso come previsto".

Sulla presenza di Yildiz

"In futuro ha in testa di diventare un giocatore molto importante nella Juventus ma sta facendo già grande cose e deve sfruttare questo momento. Non c’è dualismo con Kenan, sono giocatori forti che vogliono e possono giocare insieme. Lo spazio si troverà, ovviamente se il mister lo considererà opportuno, ma è sempre meglio avere calciatori di qualità all'interno di una squadra perché hanno la possibilità di fare la differenza, non vedo nessun problema di sovrapposizione. Anzi, loro si capiscono molto bene".