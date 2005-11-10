Hakan Calhanoglu è il giocatore che più di ogni altro tiene in apprensione i tifosi dell'Inter. Il centrocampista infatti è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza nerazzurra per rinnovare, ma la volontà comune è quella di continuare insieme e di conseguenza la speranza è che ciò avvenga. Il club è disposto a prolungare il suo accordo con uno stipendio più o meno simile all'attuale, forse leggermente più basso nella parte fissa e più alto nei bonus. Sta a lui decidere se accettare.

I motivi che propendono per il sì

L'Inter ha capito che Stankovic non è ancora pronto per prendersi la cabina di regia e Zielinski non è il futuro di questa squadra, vista l'età avanzata. Di conseguenza è meglio continuare ancora con il turco, che va però gestito al meglio per permettergli di giocare con continuità e non avere troppo infortuni, che rischierebbero di mettere in seria difficoltà Cristian Chivu.