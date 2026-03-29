Inter, partita aperta con il Barcellona per Bastoni: niente inserimento di contropartite

Il Barcellona su Alessandro Bastoni: sarà questo uno dei tormentoni che animeranno il mercato estivo fin dalle prime settimane, a meno che non venga smentito in fretta oppure che la fumata bianca non si concretizzi in tempi brevissimi. Per il momento, sembra più un titolo ad effetto che una trattativa vera e propria.

Innanzitutto, per ora nessuno ha bussato alle porte dell'Inter per il difensore né il club di Marotta ha particolare necessità di cederlo. La situazione potrebbe cambiare solo se fosse il diretto interessato a comunicare di voler andare via, ma sul tavolo ci deve essere un'offerta adeguata. Dalla Catalogna è rimbalzata una voce che il Barça sarebbe pronto ad offrire circa 60 milioni di euro, ma tale cifra non soddisfa le richieste interiste.

Inoltre, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, alla compagine milanese non interessano eventuali contropartite tecniche. Una questione che può raffreddare e non poco la trattativa, visto che il club catalano aveva pensato di provare a soddisfare la controparte unendo alla parte economica anche l'inserimento di un giocatore ovvero Gerard Martin (terzino sinistro classe 2002 che può fare anche il centrale). Una telenovela ancora tutta da raccontare, quindi.